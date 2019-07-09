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Trafikte makas attı 9 bin lira ceza yedi

Niğde’de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 617 lira ceza kesildi.

09 Temmuz 2019 Salı 10:24
Trafikte makas attı 9 bin lira ceza yedi

Niğde’de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 617 lira ceza kesildi.


Niğde-Bor yolunda bir aracın makas atarak trafiği tehlikeyi attığı ihbarı yapıldı. Ihbar edilen araç ekiplerin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan kovalama sonunda 51 LC 253 plakalı araç Koyunlu Kasabasında bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Ekipler aracı kullanın S.B olduğunu tespit etti. S.B’nin ehliyetinin olmadığı aynı zamanda alkollü olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücüye ekipler 9 bin 617 lira ceza kesti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:24
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