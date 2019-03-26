Trafikte "makas" atarak kazaya neden olan sürücü yakalandı

ANKARA (AA) - İstanbul'da aracıyla trafikte "makas" attığı sırada meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Mart'ta Fatih ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda aracıyla trafikte "makas" atarak ilerleyen sürücü, trafik kazasına neden oldu. Biri çocuk 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen araç sürücüsüne bin 725 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gözaltına alındı.

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