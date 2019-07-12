Trafikte kırmızı ışığa özel denetim

Türkiye genelinde gerçekleştirilecek olan kırmızı ışık özel denetimi Kahramanmaraş’ta da yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı, trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ’kırmızı ışık özel denetimi’ yapılıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta da gün içerisinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) olmayan ve uygun görülen değişik nokta, güzergah ve kavşaklarda trafik ışık ve ihlal denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş’ta şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamada kurallara uymayan sürücülere 235 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler ile trafik kazası sonucunda meydana gelen ölümlerin azaltılması, bu kapsamda trafik ışık ve işaret denetimlerinin artırılarak ihlallerin en aza indirilmesi hedefleniyor.