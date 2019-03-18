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Trafikte imaj değişikliği

Malatya’da trafik polisleri yeni tasarlanan üniformaları kullanmaya başladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:18
Trafikte imaj değişikliği

Malatya’da trafik polisleri yeni tasarlanan üniformaları kullanmaya başladı.


Emniyet Genel Müdürlüğü trafik birimlerinde görevli personeller için hazırlanan yeni üniformalar bugün itibariyle tüm Türkiye’de kullanılmaya başlandı.



Modern bir şekilde tasarlandı


Malatya’daki ekiplerin de kullanmaya başladığı yeni üniformalar günün koşullarına uygun olarak modern bir şekilde tasarlandı. Personelin rahatlığı esas alınarak hazırlanan yeni üniformalar ile polisin görünürlüğü artırılarak vatandaşların kurallara daha çok uyması hedefleniyor.


Bugün Malatya-Elazığ karayolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek yeni üniformalarını giyen polislere kolaylık dileyen İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, yeni üniformaların bugün itibariyle kullanılmaya başlandığını söyledi. Urhal,“Günün koşullarına uygun olarak modern ve rahat kıyafetler olarak tasarlandı. Esasen hem fosforlu hem de çok uzak mesafeden algı oluşturabilecek mesafede. Bu vatandaşımıza güven verecek aynı zamanda suç ve suçlular açısından da bir caydırıcılık olarak kaşımıza çıkacak” dedi.



Kaza sayısı azaldı


Urhal, son yıllarda alınan önlemler ve çalışmalarla ölümlü ve yaralamalı kaza sayısında ciddi bir azalma olduğunu ifade ederek, bu kapsamda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:18
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