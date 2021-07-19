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Yaşam Trafikte ilginç görüntü! Kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı
Yaşam

Trafikte ilginç görüntü! Kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı

Kurban Bayramı öncesi trafikte çekilen ilginç görüntü dikkat çekti. Elazığ'da bir vatandaşın aracın bagajında koyun taşıdığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 21:58:00 -
Trafikte ilginç görüntü! Kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı

Elazığ’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Aracın bagajında kurbanlık koyun

Kurban Bayramı öncesi ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 23 DK 718 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu.

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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