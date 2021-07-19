Trafikte ilginç görüntü! Kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı
Kurban Bayramı öncesi trafikte çekilen ilginç görüntü dikkat çekti. Elazığ'da bir vatandaşın aracın bagajında koyun taşıdığı görüldü.
Elazığ’da bir vatandaş aldığı kurbanlık koyunu otomobilinin bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Aracın bagajında kurbanlık koyun
Kurban Bayramı öncesi ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen 23 DK 718 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.