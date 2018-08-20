Trafikte görenleri şaşkına çeviren görüntü!
Eskişehir'de seyir halinde ilerleyen bir kamyonun kasasında bulunan yükün üzerinde görüntülenen otomobil görenleri şaşkına çevirdi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:22
Olay, Eskişehir-Ankara çevre yolunda meydana geldi. Tırın, trafikte üzerindeki yük ve otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Tırın üzerindeki otomobilin birkaç halat ile bağlanması dikkatlerden kaçmazken, ilginç bir şekilde yüklenen aracın tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.
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