Trafikte görenleri şaşkına çeviren görüntü!

Olay, Eskişehir-Ankara çevre yolunda meydana geldi. Tırın, trafikte üzerindeki yük ve otomobil ile seyretmesi başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Tırın üzerindeki otomobilin birkaç halat ile bağlanması dikkatlerden kaçmazken, ilginç bir şekilde yüklenen aracın tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi.