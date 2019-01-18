Trafikte en fazla vakit geçirilen iller belli oldu! İstanbul bakın kaçıncı sırada
Küresel yaşam kalitesi 2019 raporunda trafikte en fazla vakit geçirilen şehirler sıralaması yapıldı. Rapora göre İstanbul trafikte en fazla vakit geçirilen 13. şehir oldu.18 Ocak 2019 Cuma 08:34
Her yıl şehirlerin yaşam kalitesine dair istatistiksel raporlar yayınlayan Numbeo 2019 araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Trafikle başı belada olan şehirlerde, ABD'den 4, Avustralya'dan 3 şehir bulunuyor.İstanbul, trafikte en fazla vakit kaybedilen şehirler arasında.
İstanbul 13. sırada
Araştırmaya konu olan şehirler trafik, satın alma gücü, hayat pahalılığı, hava kirliliği bakımından incelendi. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul, Moskova ve Tahran'dan sonra sürücülerin ve yolcuların trafikte en fazla zaman kaybettiği 13. şehir oldu.
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