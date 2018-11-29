Trafikte birbirlerine girdiler... "Karına sahip çık!"

Bursa merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışma iki araç sürücüsünün sinirlerinin gerilmesine kabgaya dönüştü. Tartışmaya kadınlar da karışınca olay büyüdü.

'Karına sahip çık' sözü çıldırttı

İki tarafı da sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Sürücülerden birinin 'Karına sahip çık!' demesiyle işler çığırından çıktı.

Yumruk ve şemsiyelerle vurdu

İki sürücü birbirlerine yumruk ve şemsiyelerle vurmaya başladı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bazı vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi. Kısa süre sonra iki tarafta olay yerinden ayrılarak gözden kayboldu.