Trafikte çıkan kavgada polisin burnu kırıldı

Malatya’da trafikte çıkan kavgada 3 kişinin saldırısına uğrayan sivil polis memurunun burnu kırıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi İstasyon kavşağında yaşanan olayda sivil polis memuru olduğu öğrenilen H.B., kendi otomobili ile seyir halindeyken plakası öğrenilemeyen bir araçla maddi hasarlı kazaya karıştı. Burada yaşanan sözlü tartışmanın ardından iddiaya göre kavganın tarafları, H.B.’yi takip etti. Şahıslar, Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı önünde yeniden H.B.’nin aracını durdurarak darp etmeye başladı. Sivil polis memuru olduğundan haberdar olmadıkları H.B.’nin burnunu kıran şüpheliler, H.B.’nin üzerindeki polis beylik tabancası ile havaya ateş açması ile olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgada burnu kırılan polis memuru Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.