0553 313 94 23

Trafikte çıkan kavgada polisin burnu kırıldı

Malatya’da trafikte çıkan kavgada 3 kişinin saldırısına uğrayan sivil polis memurunun burnu kırıldı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
Trafikte çıkan kavgada polisin burnu kırıldı

Malatya’da trafikte çıkan kavgada 3 kişinin saldırısına uğrayan sivil polis memurunun burnu kırıldı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi İstasyon kavşağında yaşanan olayda sivil polis memuru olduğu öğrenilen H.B., kendi otomobili ile seyir halindeyken plakası öğrenilemeyen bir araçla maddi hasarlı kazaya karıştı. Burada yaşanan sözlü tartışmanın ardından iddiaya göre kavganın tarafları, H.B.’yi takip etti. Şahıslar, Fahri Kayahan Bulvarı Nikah Sarayı önünde yeniden H.B.’nin aracını durdurarak darp etmeye başladı. Sivil polis memuru olduğundan haberdar olmadıkları H.B.’nin burnunu kıran şüpheliler, H.B.’nin üzerindeki polis beylik tabancası ile havaya ateş açması ile olay yerinden uzaklaştı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgada burnu kırılan polis memuru Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olaya karıştıkları belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da taciz iddiası
    1. Adıyaman'da taciz iddiası
    2. GÜNCELLEME - Kayseri'deki dizi..
    3. Malatya’da 5 milyon TL değerinde..
    4. Kırsal Kalkınma Kurulu tarım ve..
    5. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 ölü,..
    6. Canpolat, ilçedeki ihtiyaçları yerinde..
    7. Van’da ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    8. Başkan Vidinlioğlu, “Borçlu bir..
    9. Taraftarlardan Emniyet Müdürüne forma..
    10. Takla atan otomobilden sağ çıktı
    11. Alman öğrenciler Ordu’da
    12. Başkan Altay, Türk Dünyası Belediyeler..
    13. Hizan’da ‘Okullar Arası Atletizm..
    14. Projeyle bilinçsiz ilaç kullanımının..
    15. 2019 Ramazan imsakiyesi Kocaeli
    16. Kabadüz’de meralar amacına uygun..
    17. "Etiyopya basın özgürlüğü..
    18. Döviz kurları
    19. HAK-İŞ Genel Sekreteri Yıldız..
    20. "Umarım daha fazla Türk genci Çince..
    21. Dr. Gül: “Telefonu yasaklamak çözüm..
    22. Ordu’da itfaiye eğitim merkezi..
    23. PFDK, Fenerbahçeli kaleci Volkan..
    24. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik..
    25. Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı
    26. Polisten kaçan şüphelinin 9 yıl 8 ay..
    27. Hamas heyetinin Mısır temasları..
    28. Oyuncu Deniz Çakır’ın hakim karşısına..
    29. Kayseri’deki sahte içki operasyonunda..
    30. Altının kilogramı 244 bin 100 liraya..
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”