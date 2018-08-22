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Trafikte barkod sistemi ile kontrol dönemi başladı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından uygulama noktalarındaki trafik denetimlerinde, kullanılan barkod sistemi ile kısa sürede sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:00
Trafikte barkod sistemi ile kontrol dönemi başladı

Bingöl'de jandarma ekiplerince, uygulama noktalarındaki trafik denetimlerinde, kullanılan barkod sistemi ile kısa sürede sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Bingöl-Erzurum karayolu Ekinyolu uygulama noktasında mobil plaka tespit ile barkod sistemini kullandı.

İLK KEZ KULLANILDI

Kontrol noktasına giren araçların, ilk olarak mobil tespit cihazı ile sorgulaması, daha sonra yeni kimlik kartları için ilk kez Bingöl'de kullanılmaya başlanan barkod sistemi ile sürücü ve yolcuların sorgulaması yapıldı.

Jandarma uygulama noktasında kullanılmaya başlanan iki sistem ile sorgulama işlemleri kısa sürede gerçekleştirildi.

Uygulamada sürücü ve yolculara bayram şekeri de ikram edildi.

Yapılan uygulamalardan memnun kaldığını belirten sürücüler, yeni uygulama sayesinde kontrol noktalarında kısa sürede işlemlerin yapılmasının güzel olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:00
  1. Erzurum
  2. Bingöl
  3. Kurban Bayramı
  4. barkot uygulaması

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