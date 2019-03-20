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Trafikte aracını durduran şoför Türk Bayrağını yerde bırakmadı

Aydın’da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde şoför olarak çalışan Mehmet Beşparmak’ın, sefer esnasında aracını durdurup yoldaki Türk Bayrağını yerden alması hem gönülleri fethetti hem de kendisini ayın şoförü yaptı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:34
Trafikte aracını durduran şoför Türk Bayrağını yerde bırakmadı

Aydın’da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde şoför olarak çalışan Mehmet Beşparmak’ın, sefer esnasında aracını durdurup yoldaki Türk Bayrağını yerden alması hem gönülleri fethetti hem de kendisini ayın şoförü yaptı.


Aydın’da Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından her ay düzenli olarak verilen ayın şoförü ödülü, bu ay 15 yıldır şoförlük mesleğini icra eden 33 yaşındaki Mehmet Beşparmak’a verildi.


Mimar Sinan Mahallesi-Ata Mahallesi hattında minibüsü ile seferini yapan şoför Mehmet Beşparmak, Ata Mahallesi’nde ilerlerken yolda karton üzerine yapıştırılmış Türk Bayrağını gördü. Yolcuların şaşkın bakışları arasında aracını durduran Beşparmak’ın, araçtan inerek yoldaki Türk Bayrağını alarak aracının önüne koyması gönülleri fethetti.


Duyarlı davranışı ile yolcuların takdirini kazanan Beşparmak, Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından da ayın şoförü seçildi. Aydın Son Durak Tesislerinde gerçekleştirilen törende ayın şoförü seçilen Mehmet Beşparmak, ödülünü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir’in elinden aldı.


Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, bu duyarlı davranışı tüm şoförlerin yapacağından emin olduğunu ifade ederek, ayın şoförü Beşparmak’ı tebrik etti.


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, törende yaptığı konuşmada, “Bazen yüzlerce sözcük kurarız, konuyu anlatamayız. Bazen bir hareket yaparız her şeyi özetler. Mehmet kardeşimizde bir hareketi ile nefeslerimizi kesti. Şanlı bayrağımızı yerden almanız bizi o kadar gururlandırdı ki Allah senden bin kez razı olsun” dedi. Rektör Aldemir, şoför Beşparmak’ın yoldan aldığı bayrağı rektörlük odasında sergilemekten büyük onur duyacağını da kaydetti.


Şoför Beşparmak ise “Güzergahıma çıktığım sırada belli bir istikamet üzerinde yoluma devam ederken, yol üzerinde yerde görmüş olduğum bir bayrağımız vardı. Tabi zamanlı çalıştığımız için ceza almayı da göze alarak, yolda durdum ve yerdeki bayrağımızı aldım. Üzeri toz toprak olmuştu, onları sildim ve arabanın içine koydum. Sonrasında yoluma devam ettim. Arkamdaki, bayan yolcularımızdan bir tanesi gelerek teşekkür etti. Gurur duyduğunu ve duygulandığını söyledi. Bende “Bu bizim can bayrağımız, biz bu bayrağı yere düşürmemek için ne canlar, ne şehitler verdik” dedim. Bugünde ayın şoförü olarak seçildim, mutluyum gururluyum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:34
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