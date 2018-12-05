Trafikte alınan önlemler can kayıplarını azalttı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde ölümlü trafik kazası sayısının, geçen yıla göre yüzde 4,5 oranında azaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, trafikteki araç sayısı artmasına rağmen ölümlü trafik kazası sayısı azaldı. Bunda, karadan ve havadan yapılan yoğun denetimler ile farkındalığı artırıcı kampanyalar etkili oldu.

Ülke genelinde, 2017'de 22 milyon 134 bin 792 olan trafikteki motorlu araç sayısı, 2018'de yüzde 3,2'lik artışla 22 milyon 850 bin 238'e yükseldi.

Buna karşın 100 bin araca düşen ölümlü trafik kazası sayısında yüzde 7,5 oranında, can kaybında yüzde 5,7 oranında, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısında yüzde 0,3 oranında, kaza sayısında yüzde 0,2 oranında ve yaralı sayısında ise yüzde 0,5 oranında azalma görüldü.

- 11 aylık verilerde düşüş var

Trafik kazaları nedeniyle 2017'de, 7 bin 427 kişi hayatını kaybetmiş, 303 bin 663 kişi yaralanmıştı. Bu yılın 11 aylık döneminde ise trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısı yüzde 2,6 oranında azaldı.

Aynı dönemde ölümlü trafik kazası sayısı da geçen yıla göre yüzde 4,5 oranında düştü.

Trafik kazalarındaki azalmada, trafiğin yoğun olduğu Ramazan ve Kurban bayramları öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri, helikopter ve drone ile havadan denetimler, oto yollarında ortalama hız denetimleri, trafik eğitimleri ve farkındalığı artıcı "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyaları etkili oldu.



