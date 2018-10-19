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Trafikte ağır cezalar dönemi başlıyor

Trafik cezalarını ağırlaştıran ve çocuklara çakmak gazı satışı yasağı da içeren yeni önlemleri içeren yasa teklifi dün sabaha karşı TBMM'de kabul edildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:36
Trafikte ağır cezalar dönemi başlıyor

Buna göre trafikte yeni cezalar şöyle:

Kırmızı ışıkta 3 kez geçenin 30, 5 kez geçenin 45, 9 kez ya da daha fazla geçenin ehliyetine 60 gün el konulacak.

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235 TL, yüzde 30-50 aşmada 488 TL, yüzde 50’den fazla aşmada ise 1002 TL idari para cezası uygulanacak.

‘Spin’ ya da ‘drift’ diye nitelendirilen el freni çekilmesi ya da başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren ya da kendi etrafında döndürenlere 5 bin 10 lira ceza uygulanacak.

Seyir halinde cep ve araç telefonu kullananlara verilen 108 liralık para cezası 235 liraya çıkarılırdı. Makas yapan ya da ters yönde gidenlere 1002 lira ceza verilecek.

Emniyet şeridi ihlali yapan kamyon ve TIR’lara 488, sol şeridi sürekli işgal edin kamyon ve çekicilere de 1002 lira para cezası verilecek.

Korsan taşımacılık yapanlara 15 gün men ve 1002 lira para cezası uygulanacak. Hurdaya çıkarılmış araçları kullananlara 2 bin 18 lira ceza verilecek, araç da trafikten men edilecek. Muayenesiz araç kullanımının cezası 108 liradan 235 liraya çıkarılırken, emniyetsiz raporlu araç kullananlara da 488 lira para cezası verilecek.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ YAYADA

Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor. Sürücülere durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getiriliyor. Sürücüler yaya ya da okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılıyor.

Çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran abartılı egzoz kullananlara 1002 lira ceza verilecek, araç da mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek. Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara 1002 lira para cezası uygulanacak.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:36
  1. trafik
  2. cep yakan cezalar

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