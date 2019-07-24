Trafik yarışmasında dereceye girdiler bisiklet kazandılar Adana’da ‘Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Adana’dan dereceye giren miniklere bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

Adana’da ‘Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Adana’dan dereceye giren miniklere bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

İçişleri Bakanlığınca trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, çocukların ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla başlatılan ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında yarışma başlatıldı. Ebeveynlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını değerlendiren çocuklar, karne oluşturdu. Katılımcılar doldurdukları karnelerin fotoğraflarını ‘trafikkarnem’ ibaresiyle sosyal medyada paylaştı. 20 Haziran 2019 tarihinde en çok beğeni alan 100 paylaşım sahibi bisiklet kazanmaya hak kazandı.

Proje kapsamında Adana’da bisiklet almaya hak kazanan Göktürk Gedik ile Zeynep Elipe isimli çocuklara ödüllerini Adana Valisi Mahmut Demirtaş verdi. Ebeveynler ve çocuklarını tebrik eden Vali Demirtaş, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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