0553 313 94 23

Trafik yarışmasında dereceye girdiler bisiklet kazandılar

Adana’da ‘Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Adana’dan dereceye giren miniklere bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:50
Trafik yarışmasında dereceye girdiler bisiklet kazandılar

Adana’da ‘Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında ülke çapında düzenlenen yarışmada Adana’dan dereceye giren miniklere bisikletleri Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından takdim edildi.


İçişleri Bakanlığınca trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, çocukların ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla başlatılan ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında yarışma başlatıldı. Ebeveynlerinin trafik kurallarına uyup uymadıklarını değerlendiren çocuklar, karne oluşturdu. Katılımcılar doldurdukları karnelerin fotoğraflarını ‘trafikkarnem’ ibaresiyle sosyal medyada paylaştı. 20 Haziran 2019 tarihinde en çok beğeni alan 100 paylaşım sahibi bisiklet kazanmaya hak kazandı.


Proje kapsamında Adana’da bisiklet almaya hak kazanan Göktürk Gedik ile Zeynep Elipe isimli çocuklara ödüllerini Adana Valisi Mahmut Demirtaş verdi. Ebeveynler ve çocuklarını tebrik eden Vali Demirtaş, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:50
  1. fotoğraf
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güven Yalçın’a 4 milyon Euro'luk teklif!
    1. Güven Yalçın’a 4 milyon Euro'luk teklif!
    2. Alinur Aktaş iftiralara cevap verdi!..
    3. Çınar Kaymakamlığından köylere spor..
    4. ABD konvoyuna intihar saldırısı
    5. Tanker krizinde yeni gelişme!..
    6. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşi..
    7. Hammur basın bayramını kutladı
    8. Tatvan belediyesi yaz şenlikleri..
    9. Başkan Çelik TDBB yönetim kurulu..
    10. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
    11. New York, tüketicilerin lokasyon..
    12. Kyle Wiltjer, Türk Telekom'da
    13. Bale eğitimi olsa öve öve bitiremezdi!..
    14. Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç..
    15. Kavga etmeye giden grubun üzerinden..
    16. Site sakinleri binayı basan su..
    17. İbrahim Kalın, Jeffrey ile görüştü
    18. Amed Sportif Faaliyetler’de transfer..
    19. İran’dan İngiltere ve ABD’ye uyarı
    20. MHP'li Aycan CHP'ye yüklendi! ‘Af..
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Babacan’ın yeni partisi ile ilgili bomba kulis! Kısa sürede açıklanacak
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?