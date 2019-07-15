"Trafik ve ulaşım düzenlemesi ile ilgili henüz verilmiş bir kararımız yok"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı sonuçlarıyla ilgili olarak yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarının, gerçeği yansıtmadığı ifade etti.

Yapılan yorumların kasıtlı olduğunu dile getiren Başkan Işık, "Belediyemizce düzenlenen ve üç gün boyunca konu uzmanı paydaşlarla tartışıldıktan sonra bazı önerilerin açıklandığı 1. Kent İçi Trafik ve Ulaşım Çalıştayı sonuçlarıyla ilgili olarak yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarının, gerçeği yansıtmadığı gibi kasıtlı yorumları da içerdiği görülmektedir.Bilindiği gibi, çalıştaylar toplumu ilgilendiren bazı konularda tarafların ortak düşüncelerinin alındığı bilimsel içerikli toplantılardandır. Bu tür toplantılardan çıkan öneriler uygulacılar tarafından önemli olup ilgili birimlerden ve kurullardan geçirildikten sonra uygulamaya geçirilir.Bu nedenle, ilgili çalıştay sonuçlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş herhangi bir kararımız olmadığı halde belirli kesimlere ait kasıtlı ifadeleri içeren bazı paylaşım ve yorumların değerli hemşehrilerimizce dikkate alınmamasını dilerem" ifadelerini kullandı.