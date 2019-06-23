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Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 18 Haziran’da bisikletiyle giderken bir kamyonun arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Cumhur Okan’ı anmak için Aydın ve Didim’den yaklaşık 100 bisikletçi bir araya geldi.

23 Haziran 2019 Pazar 15:59
Trafik terörü kurbanı bisikletçiler için Kuşadası’nda protesto

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 18 Haziran’da bisikletiyle giderken bir kamyonun arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden triatlon sporcusu Cumhur Okan’ı anmak için Aydın ve Didim’den yaklaşık 100 bisikletçi bir araya geldi. Bisikletçiler, kazada hayatını kaybeden sporcuyu anarken, trafik terörünü de protesto etti.


18 Haziran tarihinde Kuşadası-Söke karayolunun Yaylaköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle gezintiye çıkan Cumhur Okan (58) isimli triatlon sporcusuna Murat G. yönetimindeki 09 JY 168 plakalı bir kamyon çarpmış, bisikletinden fırlayıp yol kenarındaki kanala düşen triatlon sporcusu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 21 Haziran tarihinde İzmir Bornova’da da bir başka bisiklet sporcusu Kaan Şahin Şenol’un bisikletiyle giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Aydın ve ilçelerindeki bisiklet sporu sevenler Kuşadası’nda buluşarak protesto eylemi yaptı. Aydın ve Didim’den gelen yaklaşık 100 bisikletçi, Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda toplandı.


Triatlon sporcusu Cumhur Okan’ın bisikletini bir aracın üzerinde sergileyen bisikletçiler adına konuşan Aydınlı Hümeyra Yıkılmaz, trafik terörüne kurban verdikleri Cumhur Okan’ın çok değerli bir sporcu ve güzel bir insan olduğunu belirterek, “Kendisini çok seviyorduk. Trafik kazasına kurban gitmesi hepimizi derinden yaraladı. Cumhur Okan’ın ardından 3 gün sonra İzmir’de 18 yaşındaki bir bisikletçimizi daha trafik terörüne kurban verdik. Bu ve benzer kazalarda ülke genelinde birçok arkadaşımızı yitirdik. Artık bu terörün son bulmasını istiyoruz. Bizler bisiklet sporunu seviyor ve yaygınlaşmasını istiyoruz. Trafik kurallarına da tam anlamıyla uyuyoruz. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasıyla trafik yoğunluğunun da azalacağına inanıyoruz. Ancak, trafik kurallarına uymayan, bir anlık dikkatsizlik, saygısızlık ve vurdumduymazlığın kurbanı oluyoruz. Bu trafik terörünün son bulmasını istiyoruz. Bunun için bisiklet kullananların ayrı yollarının bir an önce yapılması en büyük beklentimiz. Bizler topluma saygılı bireyleriz ve bisiklet sporunu da bu saygı içinde gerçekleştiriyoruz. Aynı saygıyı beklemek hakkımız. Trafik geçişi için öncelik ve saygı istiyoruz. Bu kayıplarımızın son olmasını diliyoruz. Başta Cumhur Okan olmak üzere tüm kayıplarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz“ dedi.


İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’ndaki eyleme katılan bisikletçiler, daha sonra Kuşadası Atatürk Bulvarı’nda sessizce bisikletleriyle tur atarak, protesto eylemini sonlandırdılar.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:59
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