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Trafik polislerinden yaya geçidi uygulaması

Kahramanmaraş’ta trafik polisleri kontrolsüz yaya geçidinde uygulama yaparak hem sürücü, hem de yayaları bilgilendirdi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:18
Trafik polislerinden yaya geçidi uygulaması

Kahramanmaraş’ta trafik polisleri kontrolsüz yaya geçidinde uygulama yaparak hem sürücü, hem de yayaları bilgilendirdi.


Trabzon Bulvarı’nda çift yönlü olarak uygulama yapan trafik polislerine üniversite öğrencilerinde de destek geldi. Öğrenciler ellerindeki broşürler ile sürücülere kontrolsüz yaya geçitlerinde yavaşlamaları gerektiğini, yayalara ise ışıklı geçitlerde ışıklara uymaları gerektiği konusunda bilgilendirme yaptı.


Trafik Kanununda yapılan değişikliği farklı zamanlarda Kahramanmaraşlılara bu gibi uygulamalarla anlatılacağı vurgusu yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, “Bugün burada çift taraflı olarak hem sürücüleri durdurup, kontrolsüz yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi hususunda bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda da yaya geçidini kullanan yayaların kontrolsüz yaya geçitlerinde önceliğin kendilerinde olduğunu ancak, ışıklı yaya geçitlerinde yanan ışığa göre hareket etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Bu şekilde farklındalık çalışması yapıyoruz ve uygulamalarımız farklı zamanlarda devam edecektir” dedi.


Trafik polislerin uygulamalarını beğenen vatandaşlarda sürücü ve yayların kurallara uymalarını istedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:18
  1. doğa

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