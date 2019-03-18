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Trafik polisleri yeni kıyafetlerini görücüye çıktı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni kıyafetlerini tanıttılar.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:57
Trafik polisleri yeni kıyafetlerini görücüye çıktı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni kıyafetlerini tanıttılar.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, trafik polisleri Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde yaptığı denetimde yeni kıyafetlerini sürücülere tanıttılar. Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün de giydiği bu kıyafetler sürücüler tarafından beğenilirken, Vali Şentürk sohbet ettiğini sürücülere çikolata ikram etti.


"Amacımız ceza yazmak değil"


Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Vali Şentürk, "Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonuyla ’trafikte öncelik yayaların’ derken yaya güvenliğini öne çıkaran çalışmalarımızın trafik kurallarına uyma noktasında yürütülen kararlı çalışmasının bir parçası olarak yine trafik polislerimizin daha fark edilir olmasını sağlamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yeni kıyafetlerini tanıtmak üzere bugün burada bu etkinliği yaptık. Bunda da amacımız tabi ki polisimizin amacı hiçbir zaman ceza yazmak değil ama öncelikle yayalarımızın ve sürücülerimizin trafik güvenliğini tam anlamıyla sağlamaktır. Bunun için de farkındalık oluşturmak gerekir. Kontrol ekiplerimiz her an her noktada bulunuyorlar. Bununla beraber olası ihlallerin caydırıcılığını sağlamak yani ihlallerin olmasını engellemektir temel arzumuz. Arkadaşlarımız da 24 saat görev yapıyorlar. Onların da can güvenliği bizim için önemli. Bu kıyafetler daha fark edilir olmalarını sağlıyor. Hem emniyet güvenliği açısından hem de trafik açısından inşallah katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:57
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