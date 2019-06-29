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Trafik polisleri vatandaşları yaya öncülüğü için bilgilendirmeye devam ediyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri vatandaşları trafikte yaya önceliği için bilgilendirmeye devam ediyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 15:52
Trafik polisleri vatandaşları yaya öncülüğü için bilgilendirmeye devam ediyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri vatandaşları trafikte yaya önceliği için bilgilendirmeye devam ediyor.


İçişleri Bakanlığı , trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan etmişti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri "Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması “ için şehirdeki esnafları gezerekbroşür dağıtarak bilgilendirme yapıyor. Okullarda eğitim veren, Polis Murat Ünal’ın yaptığı bilgilendirme ziyaretlerinden memnun kalan esnaflar, böylesine güzel faaliyetler için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 15:52
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