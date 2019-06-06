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Trafik polisini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

Ankara'da "dur" ihtarına uymadığı trafik polisi Mevlüt Metin'e çarparak ölümüne yol açan kişi hakkında "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı

06 Haziran 2019 Perşembe 11:15
Trafik polisini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

ANKARA (AA) - BARIŞ KILIÇ - Ankara'da "dur" ihtarına uymadığı trafik polisi Mevlüt Metin'e çarparak ölümüne neden olan Seyit Çamran Kalaycı hakkında "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kalaycı'nın (30) 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, aynı mahallede daha sonra da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi.

Kalaycı'nın, saat 09.40 sıralarında ise Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde "dur" işaretine uymadığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Metin'in (54) üzerine otomobili kasten sürerek polisin ölümüne sebebiyet verdiği bildirilen iddianamede, sanığın, olaydan sonra polis memurlarınca Pursaklar'da yakalandığı aktarıldı.

Olay anınına ilişkin kamera kayıtlarının incelendiğine yer verilen iddianamede, "Polis memuru Mevlüt Metin'in, aldığı ihbar üzerine şüpheliye ait aracı durdurmak için yolun kenarından eliyle 'dur' işareti yaptığı, bunu gören şüphelinin hiçbir yavaşlama refleksi göstermeyip yolun kenarına doğru kaçan polis memurunun üzerine aracı kasıtlı olarak sürdüğü açıkça görülmüştür." denildi.

İddianamede Kalaycı'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kalaycı'nın, polis memurundan önce 3 kişiye çarpmasına ilişkin ayrıca soruşturma yürütüldüğüne de iddianamede yer verildi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:15
  1. iddianame
  2. Mevlüt Metin
  3. Seyit Çamran Kalaycı

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