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Trafik polisi, yılbaşı gecesi son uygulamasına katılarak emekli oldu

Kayseri'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mahmut Özşanlı, yılın son saatlerinde asayiş uygulaması ve alkol denetimi yaptıktan sonra emekliye ayrıldı

01 Ocak 2019 Salı 00:40
Trafik polisi, yılbaşı gecesi son uygulamasına katılarak emekli oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de görevli polis memuru 55 yaşındaki Mahmut Özşanlı, yılbaşı gecesi son trafik uygulamasını yaparak emekli oldu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte yılbaşı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alıp, asayiş uygulaması ve alkol denetimi yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda uygulama noktasındaki polisler arasında bulunan Mahmut Özşanlı da saat 24.00'ü gösterdiğinde yeni yıla emekli olarak girdi.

Uygulama noktasında gazetecilere açıklama yapan Özşanlı, yılın son saatlerinde ekip arkadaşlarıyla asayiş uygulaması ve alkol denetimine yaptığını söyledi.

"Son aracımı da kontrol ettim." diyen Özşanlı, şunları kaydetti:

"Şu an 35 yıllık trafik polisliğim sona eriyor. Bundan sonra sivil hayatımda çocuklarımla sağlıklı bir yaşam sürmeyi umuyorum. Polislik hayatımda zevkle çalıştığım bir 35 yıl oldu. Şimdi çağırsalar tekrar başlarım. Bunu samimiyetle söylüyorum. Kayseri'de 26 yıldır görev yapıyorum. Herkese kazasız, belasız bir yıl diliyorum. Yılbaşında emekli olmak da mutluluk verici."

Gün içerisinde hizmetlerinden dolayı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan da ödül alan Özşanlı, denetleme yaptığı araçlardaki sürücülere de emekli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 00:40
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