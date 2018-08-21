Trafik polisi ceza yazınca öyle bir şey yaptı ki...

Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilmeyen bir otomobilde ‘Kumandalı egzoz’ olduğunu tespit eden trafik polisleri aracı durdurdu. Daha sonra araç sahibine ceza yazdı. İsmi Emre olduğu öğrenilen araç sahibi ise kendi ceza yazıldığı için çılgına döndü.



"ELİNE SOPAYI ALDI PARÇALAMAYA BAŞLADI"

Çılgına dönen araç sahibi Emre isimli şahıs, eline aldığı sopa ile aracına vurmaya başladı. Aracının camlarını kırdıktan sonra, hırsını alamayan Emre bu seferde kaportaya vurmaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı.

Sosyal medyada Adana Çevirme Radar grubunda paylaşılan görüntülerin ardından, aracını parçalayan sürücüye tepki yağdı.