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Trafik önlemleri bayramda meydana gelen kazaları azalttı

Emniyet ve jandarmadan yaklaşık 185 bin trafik görevlisinin "9 günlük bayram tatili" süresince yaptığı çalışmalar sonucunda ölümlü ve yaralamalı kazalarda ciddi azalma meydana geldi- Buna göre, 2016'daki 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen 112 ölümlü ve 6 bin 181 yaralamalı trafik kazasında 152 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 729 kişi yaralandı, bu yılki bayram tatili süresince ise 73 ölümlü ve 4 bin 591 yaralanmalı trafik kazasında 86 kişi öldü ve 9 bin 453 kişi yaralandı- Trafik kazalarında hayatını kaybeden sürücülerin yüzde 91'inin emniyet kemeri/kask takmadığı, ölümlü trafik kazalarının çoğunlukla dönüş yolunda meydana geldiği belirlendi

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:16
Trafik önlemleri bayramda meydana gelen kazaları azalttı

ANKARA (AA) - Emniyet ve jandarmadan yaklaşık 185 bin trafik görevlisinin 9 günlük bayram tatili süresince yaptığı çalışmalar sonucunda ölümlü ve yaralamalı kazalar azaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ile kaza kara noktalarındaki can kayıplarını önlemek ve kara yolu trafik akışını sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince yoğun mesai gerçekleştirildi.

Alınan önlemler kapsamında yaklaşık 185 bin trafik görevlisi bayramda yollarda mesai yaptı. Otobüslerde denetim yapmak için 760 personel yolcu koltuğuna otururken, tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için 66 polis/jandarma müfettişi görevlendirildi. Tüm bu tedbirler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bürokratlar tarafından bizatihi kontrol edildi.

Bu kapsamda, en son 9 gün kesintisiz bayram tatili yapılan 2016'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına bakıldığında, 112 ölümlü ve 6 bin 181 yaralanmalı trafik kazasında 152 kişi hayatını kaybederken 12 bin 729 kişinin yaralandığı, bu yıl 9 günlük bayram tatilinde 73 ölümlü, 4 bin 591 yaralamalı trafik kazasında 86 kişinin öldüğü, 9 bin 453 kişi yaralandığı görüldü.

Son 10 yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61'lik artış ve trafik yüküne rağmen aynı sürelerdeki bayram tatillerinde günlük ortalama can kaybı sayısı 20'den 10'a indi.

- Emniyet kemeri hayati önemde

Kazaların yüzde 35,5'i kavşaklarda meydana gelirken, kazalarda hayatını kaybeden ve emniyet kemeri/kask durumu tespit edilebilen sürücülerin yüzde 91'inin emniyet kemeri/kask takmadığı belirlendi.

Antalya'da 6, Balıkesir, İzmir ve Yozgat'ta 4'er, Düzce ve Diyarbakır'da 3'er, Ankara, Tekirdağ, Tokat, Adana, Bursa, Çorum, Mersin, İstanbul , Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Sivas ve Trabzon'da 2'şer, Kahramanmaraş, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Niğde, Rize, Sinop, Uşak, Zonguldak, Karaman, Ardahan ve Iğdır'da 1'er ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda Antalya'da 7, Tekirdağ'da 6, Balıkesir ve Yozgat'ta 5'er, İzmir ve Düzce'de 4'er, Ankara, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Tokat'ta 3'er, Adana, Bursa, Çorum, Eskişehir, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Sivas, ve Trabzon'da 2'şer, Aydın, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Niğde, Rize, Sinop, Uşak, Zonguldak, Karaman, Ardahan ve Iğdır'da 1'er kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ilk iki gününde 7'şer kişi hayatını kaybederken, 3. gün 9, 4. gün 10, 5. gün 15, 6. ve 7. günlerde 4'er, 8. günde ise 14 kişi öldü. Kazalarda en fazla can kaybının tatilin 9. gününde meydana geldiği, 16 vatandaşın dönüş yolunda yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:16
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Trafik ekiplerinin yoğun mesaisi meyvesini verdi
  3. trafik kazaları

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