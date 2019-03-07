0553 313 94 23

Trafik magandası yolda aracın kapıları açık şekilde ilerledi

Samsun’da kapıları açık şekilde trafikte seyreden otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar bir cep telefonuyla kaydedildi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:11
Trafik magandası yolda aracın kapıları açık şekilde ilerledi

Samsun’da kapıları açık şekilde trafikte seyreden otomobil trafiği tehlikeye düşürürken, o anlar bir cep telefonuyla kaydedildi.


Olay, İlkadım ilçesinde 5 Mart Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden bir otomobilin içindeki şahıslar otomobilin kapılarını açarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaklaşık 70 kilometre hızla seyreden otomobilin ilk önce sol ön kapısı, daha sonra ise sağ ön kapısı otomobilin içindeki şahıslarca açılarak trafikte seyreden insanların canlarını tehlikeye soktu. Bu tehlikeli yolculuk ise otomobilin arka tarafında seyreden bir vatandaşın cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    1. Yeni Malatyaspor, Sivas deplasmanında
    2. Bekçiler Lüleburgaz’da göreve başladı
    3. MHP’li Başkan Adayı Şimşek’ten Regaib..
    4. Topuklu ayakkabı ve babet giyen..
    5. Anadolu Efes, Barcelona’yı ağırlayacak
    6. Van’da sigara kaçakçılığı
    7. Kadın kılığına giren hırsız kuyumcu..
    8. Jandarmadan ’Yeşil Reçete’ operasyonu:..
    9. İran Başkonsolosundan Van TSO’ya..
    10. İstanbul’da organize suç örgütüne..
    11. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Uygulanan..
    12. (Özel) Hırsızlık yapmak için evin..
    13. Kazakistan 22 bin tondan fazla uranyum..
    14. Açlıktan değil, araçların çarpması..
    15. Okulda müdür, tarlada hanımağa
    16. Aydıncık Belediyesi’nden ÇEVDOSAN’a..
    17. Japonya’da siber saldırılar rekor..
    18. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    19. Siirt'te yeni bir bitki türü keşfedildi
    20. "Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat..
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları
    İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı! Hint isimden Pakistan ve Gezi Parkı mesajları