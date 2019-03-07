0553 313 94 23

Trafik magandası yine iş başında

Geçen yıl İzmir Konak Tüneli’nde üstü açık arabada dans ederken yan koltuktan direksiyonu ayağıyla çeviren kırmızı ayakkabılı trafik magandası, bu kez yine arkadaşı araç sürerken direksiyona ayağıyla yön verdi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:10
Trafik magandası yine iş başında

Geçen yıl İzmir Konak Tüneli’nde üstü açık arabada dans ederken yan koltuktan direksiyonu ayağıyla çeviren kırmızı ayakkabılı trafik magandası, bu kez yine arkadaşı araç sürerken direksiyona ayağıyla yön verdi. A.K. isimli şahıs, bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.


Geçen yıl Kasım ayında İzmir Konak Tüneli’nde arkadaşlarıyla birlikte üstü açık bir arabada son ses müzik eşliğinde dans eden şahıs, yan koltuktan direksiyona ayaklarıyla yön vermişti. Aynı şahıs bu kez yine arkadaşı araç sürerken arka koltuktan ayaklarıyla direksiyona yön verdi. A.K. isimli şahıs bu görüntüleri "Geri vites yok" yazısı ile sosyal medyada paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "VAR'dan sonra hakem hataları çok arttı"
    1. "VAR'dan sonra hakem hataları çok..
    2. Yenimahalle’de 8 Mart Kadınlar Günü..
    3. Ümmet Akın’a Alatepe ve Gözpınarı’nda..
    4. Kral Selman ile oğlu Veliaht Prens..
    5. Çevreyi ve toprağı koruyacak 92..
    6. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar’dan..
    7. Merkez faizde direniyor
    8. Goalball’ın melekleri Erzurum’da
    9. Ankara'da 2 belediye otobüsü çarpıştı
    10. Başkan Toltar veda etti
    11. Bakan Turhan: Akıllı ulaşım,..
    12. D-100 Karayolu sebze bahçesine döndü
    13. 12 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara..
    14. Cammu Keşmir'de bombalı saldırı! Çok..
    15. İmam, doktor, öğretmen ve psikolog..
    16. Avrupa borsaları
    17. Başkan adayı Tosun’dan Bodrumlu..
    18. GRAFİKLİ - PSG'nin Avrupa'da yüzü..
    19. Satranççı kız kardeşlerin birincilik..
    20. Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak