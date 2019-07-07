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Trafik magandalarının hamile eşinin yanında saldırdığı vatandaş o anları anlattı

Pendik’te D-100 Karayolu üzerinde hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü keserek aracın aynasını kıran, camlarını kırmaya çalışan magandalar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:04
Trafik magandalarının hamile eşinin yanında saldırdığı vatandaş o anları anlattı

Pendik’te D-100 Karayolu üzerinde hamile bir kadının bulunduğu aracın önünü keserek aracın aynasını kıran, camlarını kırmaya çalışan magandalar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olayı yaşayan aile polise şikayette bulunurken, olay günü yaşananları hamile kadının eşi anlattı.


Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan, dün akşam saatlerinde Pendik D-100 Karayolunda otomobilleriyle seyir halindeyken akıl almaz bir olay yaşadı. Yolda emniyet şeridinde seyir halindeyken polis çevirmesini fark eden siyah bir otomobil aniden önlerine girmeye çalıştı. Şoför koltuğunda bulunan Yunus Emre Bahçıvan yol vermeyince siyah aracın içinde bulunanlar çifte tepki gösterdi. Polis noktasını geçtikten bir süre sonra çiftin peşinden gelen 2 kişi, aracın önünü keserek aşağı indi. Çiftin içinde bulunduğu aracın yanına gelen şahıslar, aracın aynasını kırarak camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.



"Yumruğunu cama doğru uzatıp vurmaya çalıştı"


Olay günü yaşadıklarını anlatan hamile kadının eşi Yunus Emre Bahçıvan, “Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında eşimle yemek yemeğe çıktık. Tuzla istikametine giderken en sağda şeritte hareket ettiğimiz sırada emniyet şeridinde siyah bir araç ani bir şekilde polis çevirmesini görerek önümüze girmeye çalıştı. Ben eşimin hamile olması sebebiyle ve trafiği de sıkıntıya sokmamak için fren yapmamak için yol vermedim, devam ettim. Polis kontrol noktasını geçtikten sonra bahsettiğim araç orta şeritten yanımıza yaklaştı, camını açıp bize sinirli bir şekilde ‘ne yapıyorsun sen’ dedi. Yolcu tarafındaki kişi de yumruğunu cama doğru uzatıp vurmaya çalıştı” dedi.


Eşinin paniklediğini söyleyen Bahçıvan, “Ben de eşimin 7 aylık hamile olması sebebiyle münakaşaya girmek istemedim. Daha önce de kaybımız olmuştu, bizim için çok değerli. Ben devam ettim yoluma. O esnada eşimi sakinleştirmeye çalıştım. Camları kapatıp, kapıları kilitledim. Daha sonra arkadan hızlı bir şekilde geldiklerini fark ettim. Telefonumla kayda almaya başladım, sıkıntı olacağı belliydi. Daha sonra araçlarını önüme kırdılar. Hızlı bir şekilde araçtan indiler. Şahıslardan biri eşimin olduğu taraftan gelip cama yumruk vurmaya başladı. Ben içeriden ‘bu kadın hamile’ diye defalarca bağırdım. Kale almadılar. Sinirle camları kırmaya çalıştılar. Aynaya tekme attılar, yumruklar attılar. Yine aynı şahıs arabanın üzerine çıktılar. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettiler” diye konuştu.



"Görüntülerde kaputun üzerine çıkan şahısta tabanca olduğunu gördük"


Bahçıvan şüphelilerden şikayetçi olduklarını söyleyerek, “Görüntülerde kaputun üzerine çıkan şahsın belinde tabanca olduğunu gördük. O esnada farkında değildik. Arabadan inseydik belki canımıza mal olabilirdi. Başkasının başına gelmesini istemiyoruz. Adil bir şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:04
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