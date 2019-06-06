Trafik kontrolünde aracında Hint keneviri çıktı ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta Hint keneviri ele geçirdi.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta Hint keneviri ele geçirdi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde jandarma Trafik Ekipleri Devrek Eğerci Yolu güzergahında uygulama esnasında aracın bagaj bölümünde yapılan aramada Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.A.Z. adlı sürücü hakkında gerekli soruşturma başlatırken, araçtaki çeşitli eksiklikler nedeniyle de bin 111 TL para cezası kesildi ve ardından araç trafikten men edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.