Trafik kazasında yardım için duran minibüse çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan otomobile yardıma duran minibüse, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. 2 ayrı kazanın meydana geldiği olayda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük – Kastamonu Karayolu Çevri köprü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük’e seyreden Rıdvan Bahadır idaresindeki 07 E 3454 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilde bulunan sürücü Rıdvan Bahadır ile yanında bulunan Bahattin Zeren, İbrahim Eken ve Hilmi Bilicen dışarı çıkarıldı. Bu sırada yine aynı istikamete gitmekte olan ve yardım için duran Celalettin Özbek idaresindeki 78 M 6114 minibüse, Hüseyin Akın idaresindeki 34 TK 1498 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Akın ile yanında bulunan Doğan Topaloğlu ve Yücel Kopal yaralandı. Kaza sonrası olay yerine AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Doğan Topaloğlu, ekiplerin yardımları ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Doğan Topaloğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik polisi ekipleri tahkikat başlattı.