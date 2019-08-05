0553 313 94 23

Trafik kazasında yaralanan şahıs 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Karabük-Bartın Karayolunda 24 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali Çelebi (48), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:06
Trafik kazasında yaralanan şahıs 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

Karabük-Bartın Karayolunda 24 Temmuz’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Ali Çelebi (48), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Kaza, 24 Temmuz’da Karabük - Bartın karayolu Ovacuma köyü civarında meydana gelmişti. Bartın istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkiine geldiği sırada virajı alamaması sonucu Mehmet Ö. idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ve kızı Nihal Çelebi (24) hayatını kaybederken, Ali Çelebi (48) ise ağır yaralanmıştı. Yaklaşık 10 gündür Ankara’da tedavisi devam eden baba Ali Çelebi de tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelebi’nin, Bartın’ın Ulus ilçesi Karakışla köyü Alnek Mahallesi’nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan vatandaşı ünlü hiphop şarkıcısına tahliye çıkmadı
    1. Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan..
    2. Klarnetiyle karpuz satışını artırdı
    3. Sergen Yalçın’ın Partizan planı
    4. "İnsanların ulaşımı, Jetgiller'deki..
    5. Borsada ağustosun "çok sıcak" geçmesi..
    6. Gaziantep Ticaret Borsası
    7. Vali Masatlı, Çıldır yaylalara çıkan..
    8. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden..
    9. Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıktı!
    10. Ecem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği..
    11. Unsuz, yağsız yumuşacık hafif kek tarifi
    12. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için..
    13. İki kurum arasında çalışma protokolü..
    14. Uzmanlardan tele pazarlamada..
    15. Osmaneli kamp yapacak takımların..
    16. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    17. Şehir merkezinde olta keyfi
    18. Çavuşoğlu Türk büyükelçilerle..
    19. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    20. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    21. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    22. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    23. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    24. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    25. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6..
    26. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    27. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    28. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    29. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    30. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz