Trafik kazasında yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Kars Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, polis memuru Adnan Keçeli, üç gün önce Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'ndeki motosiklet kazasında yaralandı. Kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Keçeli, bugün hayatını kaybetti. Keçeli'nin Kars Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli olduğu öğrenildi.

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