Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti.21 Temmuz 2019 Pazar 16:37
Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Medine Şeyilyurt (68) tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün Keçe köyünde meydana gelen trafik kazasında H.Y.(69) yönetiminde ki 57 AN 697 plakalı otomobil şarampole uçmuştu.
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