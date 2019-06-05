Trafik kazasında ölen uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildi

Aksaray’da kontrolden çıkan ve refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilde can veren uzan çavuşun cenazesi memleketine gönderildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşpınar beldesindeki Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun (23) idaresindeki 68 AH 911 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Dursun ile yanındaki Elif T. (20) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Elif Talay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildi

Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun için Aksaray İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Fuat Anık ve askeri personel katıldı. Törende Koray Dursun’un öz geçmişi okunurken, dualar edildi. Ardından askeri personel tarafından omuzlanan Dursun’un tabutu cenaze aracına konularak memleketi Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine gönderildi.