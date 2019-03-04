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Trafik kazasında ölen Uzman Çavuş yarın defnedilecek

Siirt’te kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Mehmet Darıcı’nın Gaziantep’teki baba evine acı haber ulaştı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:02
Trafik kazasında ölen Uzman Çavuş yarın defnedilecek

Siirt’te kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında ölen Uzman Çavuş Mehmet Darıcı’nın Gaziantep’teki baba evine acı haber ulaştı. Darıcı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.


Siirt İl Jandarma Komutanlığında görev yapan ve aldığı izin nedeniyle eşinin bulunduğu Mersin’e özel otomobili ile gitmekte olan Uzman Çavuş Mehmet Darıcı, Siirt’in Kurtalan ilçesinde tahliye kanalına düşerek hayatını kaybetmişti. Darıcı’nın Gaziantep’teki yakınları acı haber ile yıkıldı.


Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Uzman Çavuş Mehmet Darıcı’nın yarın memleketi Gaziantep’te toprağa verileceği belirtilerek, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzm. Çvş. Mehmet Darıcı, 04.03.2019 günü saat 02.00 sıralarında Kurtalan ilçesinde kendisine ait özel aracı ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Vefat eden personelin cenazesi 05.03.2019 Salı günü Kaplan Kardeşler Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip Yeşilkent Mezarlığında defnedilecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:02
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