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Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Atmaca’nın ailesi, çocuklarınınorganlarını bağışladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
Trafik kazasında ölen gencin organları bağışlandı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Atmaca’nın ailesi, çocuklarınınorganlarını bağışladı.


Edinilen bilgiye, Çopurlu Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki Bozyazı Devlet Hastanesi Acil Servisine giriş yapmak isteyen 15 FD 310 plakalı araç ile karşı yönden gelen 33 ZP 054 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Atmaca (19), yola savrularak ağır yaralandı. Hastane önünde meydana gelen kazada yaralı gence anında müdahale edilerek, acil servise kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Atmaca, Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. Kafasından aldığı darbe nedeniyle ameliyata alınan gencin kanaması durdurulamayınca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Genç yaşta hayatını kaybeden Mehmet Atmaca’nın organları ise ailesi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine bağışlandı. Atmaca’nın naaşının bugün ilçeye bağlı Kömürlü Mahallesi mezarlığına defnedileceği bildirildi.


Öte yandan araç sürücüsünün gözaltına alındığı, soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:40
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