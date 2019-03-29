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Trafik kazasında ölen Cennet öğretmen için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Çelikhan-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Celal Bayar Ortaokulu okul öncesi öğretmeni Cennet Üzümcü için mevlit okutuldu.

29 Mart 2019 Cuma 18:28
Trafik kazasında ölen Cennet öğretmen için mevlit okutuldu

Adıyaman’ın Çelikhan-Malatya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Celal Bayar Ortaokulu okul öncesi öğretmeni Cennet Üzümcü için mevlit okutuldu.


Kahta Celal Bayar Ortaokulu ile Kahta Şehit Muhammet Fatih Safitürk İlkokulu idarecileri tarafından Kahta Safvan Bin Muattal Camisinde mevlid merasimi düzenlendi.


Kahta Safvan Bin Muattal Camisinde düzenlenen mevlid merasimine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta Vaizi Turgut Karataş, Eğitim Bir Sen İlçe Yönetim kurulu üyeleri, vefat eden öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.


Kahta müftülüğü görevlileri tarafında okunan Kuranı Kerim ve Mevlidi Şeriften sonra vefat eden Öğretmen Cennet Üzümcü için dualar edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 18:28
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