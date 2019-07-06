0553 313 94 23

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı memleketi Devrek’te gözayaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:47
Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Bolu’nun Mengen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı memleketi Devrek’te gözayaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.


Hatay’da Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan ve Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kız kardeşinin düğünü için otomobille yola çıkan Erkan Öztaşçı, Perşembe gecesi sabaha karşı Bolu’nun Mengen ilçesinde yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.


Evli ve iki çocuk babası olan 29 yaşında ki Piyade Uzman Çavuş Öztaşçı için köy camisinde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı.Gerçekleştirilen askeri tören esnasında yakınları sinir krizleri geçirirken, Öztaşçı’nın cenazesi Müfettişler Köyü Taşçıoğlu Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) 1. yılına geldiğimizde çeşitli bürokratik noktalarda direnç varsa, tıkanıklıklar varsa, yavaş işleyen noktalar varsa buralara nasıl müdahale yapılması gerekir... Tabii ki bir çalışma yap
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sistemin..
    2. Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli..
    3. Levent Vadisine turist akını
    4. Niğde’den Kilis’e “Biz Anadoluyuz "..
    5. Olympiakos, Brandon Paul’u kadrosuna..
    6. Kabil'de savcılara silahlı saldırı: 1..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Hava savunma..
    8. Kuva-i Milliye Mücahitler Derneği..
    9. Manisa'da arıların soktuğu kadın..
    10. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yeni bir..
    11. Düğün günü kardeşini kaybetti
    12. Ali İhsan Karahasanoğlu siyasi..
    13. Şaşılık tedavisinde erken tanı önemli
    14. Çorlu ve Ergene OSBÜK’de temsil..
    15. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    16. Çin Exim Bank’ı Yuan’ın daha hızlı..
    17. Çocuklarda ishal nasıl geçer?
    18. Optimum, Yazar Meltem Güner’i konuk..
    19. Ordu’da yangın paniğe yol açtı
    20. Hindistan'dan vergi teşviki için..
    21. Suriye'deki engellilere kol kanat..
    22. Sarıgöl’de arı sokma vakaları: 1 ölü,..
    23. Hayır yemeğine katılan 22 kişi tavuklu..
    24. Yeğeninin kocasını, gözleri önünde..
    25. Kadıköy’de ragbi oyuncularının kum..
    26. Başsavcı Hasan Uğurlu Salihli’ye veda..
    27. İran'da "siyasi suç" tartışması
    28. CHP’nin kazanmasını “Erdoğan’ın sonu”..
    29. Kumluca’da motosiklet sürücülerine..
    30. Yılmaz: “Halkımıza hizmete..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!