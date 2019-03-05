Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş defnedildi Siirt’te kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı’nın cenazesi memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı.

Siirt’te kontrolden çıkarak su kanalına yuvarlanan otomobilinde yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı’nın cenazesi memleketi Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı. Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı yönetimindeki 27 HZ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrilmiş, kazada uzman çavuş yaşamını yitirmişti. Darıcı’nın cenazesi Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı’ndaki Kaplan Kardeşler Cami’de kılınan öğle namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, askeri ve sivil erkan, Uzman Çavuş Darıcı’nın eşi Derya, kızı Eylül, babası Hacı Darıcı ve yakınları katıldı.

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