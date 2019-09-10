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Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve çocukları toprağa verildi

Erzurum'da nişan töreninden dönerken içerisinde bulundukları hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun cenazesi Artvin'de defnedildi

10 Eylül 2019 Salı 14:11
Trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve çocukları toprağa verildi

ARTVİN (AA) - Erzurum'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu hayatını kaydeden 5 kişiden 3'ünün cenazesi Artvin'de toprağa verildi.

Tortum-Erzurum kara yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde dünkü kazada hayatını kaybeden Nurgül Öztürk ile çocukları Salih Öztürk (11) ve Elif Öztürk (13) için Artvin Yeni Mahalle Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Anne Öztürk ve çocuklarının cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa defnedildi.

Eşini ve çocuklarını kaybeden Mustafa Öztürk cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Yeni Mahalle Ortaokulu'nda okuyan çocukların sınıf arkadaşları da arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Cenaze törenine Öztürk ailesinin yakınlarının yanı sıra Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden sürücü Umut Yasak ve annesi Birgül Yasak'ın cenazesi ise ikindi namazının ardından Yusufeli İlçesinde toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:11
  1. Artvin
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