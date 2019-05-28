Trafik kazasında 3 arkadaşının ölümüne neden olan sanığa 10 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de doğum günü kutlamasından dönerken alkollüyken kullandığı araçla kaza yaparak 3 arkadaşının hayatını kaybetmesine ve bir arkadaşının yaralanmasına neden açan sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Yaman Albayraktaroğlu ve tarafların avukatları katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Fatih Karakuş, Bakırköy'de 25 Mart 2018'de sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun 1.01 promil alkollü olarak kullandığı araca Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral, Çağlar Yılmaz ve Ezgi Kolukısa'nın bindiklerini, sanığın, havanın yağışlı olmasına rağmen aracı süratli kullandığını, önündeki araçları "makas atmak" suretiyle geçmeye başladığını kaydetti.

Sanığın makas atmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın, yolun kenarındaki bariyere çarparak kendi etrafında dönmesi suretiyle kazanın meydana geldiğini belirten Karakuş, kazada, Saral, Yılmaz ve Börekçi'nin hayatını kaybettiğini, Kolukısa'nın ise ağır yaralandığını hatırlattı.

Karakuş, Albayraktaroğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Albayraktaroğlu, "Olay nedeniyle çok üzgünüm. Yakın arkadaşlarımı kaybettim. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Üzgünüm ve pişmanım." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Yaman Albayraktaroğlu'nu "bilinçli taksirle 3 kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiğinden cezasının 12 yıla çıkartılmasına hükmetti.



Sanığın geçmişteki hali, sosyal ilişkileri, fiilden sonra ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, sanığın cezasının 10 yıla düşürülmesine ve tutuklanmasına karar verdi.



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ozan Börekçi'nin 25 Mart 2018'de Bakırköy'de arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı, kutlama sonrasında arkadaşları Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral, Çağlar Yılmaz ve Ezgi Kolukısa'nın arkadaşları Yaman Albayraktaroğlu'nun arabasına bindiği belirtilmişti.

Havanın yağışlı olmasına rağmen sanığın aracın hızını artırdıktan sonra makas atmaya başladığı belirtilen iddianamede, sanığın hızla şerit değiştirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Börekçi, Saral ve Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, Ezgi Kolukısa'nın da yaralandığı kaydedilmişti.



İddianamede, sanık Yaman Albayraktaroğlu'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

