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Trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
Trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın öğretmen yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bahşiş İlkokulu öğretmeni D.K’nin kullandığı 33 KMK 06 plakalı otomobil ile okul yolunda sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğretmen D.K. ile yanındaki öğretmen arkadaşı F.S. yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
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