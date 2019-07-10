Trafik kazası sonrası 2 yıldır tedavi gören şahıs hayatını kaybetti Giresun Eynesil’de yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen trafik kazasında eşini kaybeden, kendisi de ağır yaralı kurtulan Feyzullah Bektaş adlı şahıs, tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Giresun Eynesil’de yaklaşık 2 yıl önce meydana gelen trafik kazasında eşini kaybeden, kendisi de ağır yaralı kurtulan Feyzullah Bektaş adlı şahıs, tedavi gördüğü İzmit Seka Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 yıl önce Giresun Eynesil ilçesinde 2 aracın çarpıştığı trafik kazasında eşi Zennure Bektaş’ı kaybeden Feyzullah Bektaş (67) ağır yaralandı. Çocuklarının isteği ile Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan SEKA Devlet Hastanesine getirilen Bektaş burada tedavi altına alındı. 2 yıldır palyetif bakım servisinde tedavi altında bulunan Bektaş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Bektaş’ın cenazesi, adli işlemler sonrası Derince Yenikent Merkez Camii’nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.

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