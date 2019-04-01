Trafik Kazası: 3 yaralı Kayseri’de dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri’de dün gece meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı’nda dün gece meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 YV 922 plakalı otomobil takla attı. Takla atan otomobilde bulunan Ö.V. (18), C.V.(56) ile M.Ç.(16) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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