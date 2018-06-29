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Trafik kazalarının yüzde 90’ının sebebi sürücü kusuru

Türkiye'de 2017 yılında 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

29 Haziran 2018 Cuma 10:20
Trafik kazalarının yüzde 90’ının sebebi sürücü kusuru

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 2017 yılına ait trafik kaza istatistiklerini ele alan araştırmayı inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2017 yılında 182 bin 669 adet ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan bu kazalar sonucunda 7 bin 427 kişi yaşamını yitirirken, 300 bin 383 kişinin yaralandığı belirlendi. Türkiye geneli karayolu ağında yaşanan toplam kaza sayısı ise 1 milyon 202 bin 716 olarak kaydedildi.

MEDYADA GENİŞ YANSIMA BULDU

2016 yılında 8 bin 216 kaza haberi tespit edilirken, 2017 yılında bu rakam 12 bin 298 oldu.İçinde bulunduğumuz 2018 yılında ise haber adetleri son yılların en yüksek seviyesine ulaşarak 21 bin 305 oldu. 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 43,2’si sürücü olarak belirlenirken, yüzde 34,2’sinin yolcu, yüzde 22,6’sınınyaya olduğu tespit edildi. Trafik kazalarında ölenler cinsiyetlerine göre ayrıldığında ise, yüzde 76’sının erkek, yüzde 24’ünün kadın olduğu saptandı. Yaşanan 182 bin 669 ölümlü yaralanmalı kazanın da yüzde 67,4’ü gündüz, yüzde 30’u gece ve yüzde 2,6’sının da alacakaranlıkta yaşandığı belirlendi.

 

EN ÇOK TEMMUZ EN AZ ŞUBAT AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Elde edilen veriler neticesinde, meydana gelen kazaların en çok hangi aylarda yaşandığı da tespit edilirken, yaşanan ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 11 pay ile en fazla temmuzda yaşandığı saptandı. Şubat ayı ise yüzde 5,6 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu. Haftanın günlerine bakıldığında da, ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15,1 ile en fazla cumartesi günü yaşandığı tespit edildi, salı günleri ise yüzde 13,7’lik oranla en az kazanın meydana geldiği gün olarak dikkat çekti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:20
  1. türkiye
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