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Trafik kazalarında son 2 yılda 864 çocuk hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:-"2016 - 2018 yılları arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 864 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti"

21 Aralık 2018 Cuma 11:08
Trafik kazalarında son 2 yılda 864 çocuk hayatını kaybetti

TBMM (AA) - Son iki yıldaki trafik kazalarında 864 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016-2018 yılları arasında yaşanan trafik kazalarında yaşamını yitiren çocuklara ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Soylu, 2016 - 2018 (Eylül itibariyle) yılları arasında meydana gelen ölümlü trafik kazalarında 864 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Soylu, Eylül 2018 öncesine ait kaza tespit tutanaklarında kazaya karışan araç bilgilerinde, okul servisi şeklinde bir ayrım bulunmadığını kaydetti.

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde taşıtlarda aranacak şartların belirlendiğine işaret eden Soylu, her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, değişen mevzuat ve ihtiyaçlar doğrultusunda alınacak trafik önlemlerine ilişkin hazırlanan talimatın, 81 valilik başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildiğini anımsattı.

Trafik denetimlerinde, okul servis araçlarının başta Karayolları Trafik Kanunu olmak üzere, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği hükümlerine tam olarak uyup uymadıklarının titizlikle kontrol edildiğini vurgulayan Soylu, "Karayolları Trafik Kanununda, "Ceza puanı uygulaması, puanlama ve trafik kazası nedeniyle sürücü belgelerinin geri alınmasına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgelerinin 1 yıl süre ile geri alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda ölümlü trafik kazalarına karışan araç sürücülerine ilişkin yaptırımlar ilgili mahkeme kararı doğrultusunda işleme konulmaktadır." ifadesini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:08
  1. çocuk
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Sezgin Tanrıkulu
  4. trafik kazası

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