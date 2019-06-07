Trafik kazalarında 52 kişi hayatını kaybetti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin 6 gününde 52 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi- Son 10 yılın bayram tatilleri ortalamasına göre trafik kazasında yaşanan ölümlerde yüzde 56 düşüş oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin 6 gününde 52 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabında paylaştığı mesajda Ramazan Bayramı tatilinin 6 gününde trafik kazalarında 52 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Son 10 yılın ortalamasına göre bayram tatili trafik kazası ölümlerinde düşüşün yüzde 56 olduğunu belirten Soylu, paylaşımında, "Lütfen dikkat, dönüşünüz de bayram olsun" ifadelerine yer verdi.

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