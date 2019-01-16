Trafik kazaları MOBESE kameralarında

ADANA (AA) - Adana, Hatay ve Osmaniye'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Emniyet müdürlükleri tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazalarının dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor.

Kayıtlara göre, Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir otomobil, trafik ışıklarına uymayan motosikletliye çarpıyor, iki kişi yola savruluyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde ise kavşağa ters yönden giren otomobile, hafif ticari araç arkadan çarpıyor. Sürücüler kazadan yara almadan kurtuluyor.

Osmaniye'nin Adnan Menderes Bulvarı'nda ise otomobile arkadan çarpan bir motosiklet sürücüsü, refüjde bulunan uyarı levhasına çarparak karşı yola savruluyor. İki otomobilin arasından sürüklenerek geçen sürücü, şans eseri araçların altında kalmayarak kurtuluyor.