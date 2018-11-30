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Trafik kazaları MOBESE kameralarında

Afyonkarahisar'da çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarının görüntülerine yansıdı

30 Kasım 2018 Cuma 09:42
Trafik kazaları MOBESE kameralarında

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kent Yönetimi Kamera Sistemi tarafından son 9 ayda kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Battalgazi ile Osmangazi mahalleleri arasından geçen Çevre Yolu üzerinde kaydedilen görüntülerde, kırmızı ışık yanmasına rağmen aşırı hızdan dolayı duramayan otomobil takla atıp şarampole devriliyor.

Diğer bir görüntüde ise Gümüşkent kavşağında kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, yan tarafta yeşil ışıkta geçen bir kamyonete yandan çarpıyor.

Fatih kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpışıyor. Aracın daha sonra kaldırıma çarpasıyla yolun sol tarafına devrildiği görülüyor.

Yine aynı kavşakta, kırmızı ışıkta geçen bir otomobile hızlı çarpan kamyonet kavşağın soluna dönüyor.

Bir başka görüntüde ise Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, ışıkta duran bir otomobile arkadan hızla gelen otomobil çarpıyor.

Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü Veterinerlik Fakültesi kavşağında da bir otomobilin işaret levhasına çarptığı görülüyor.

Adliye kavşağında meydana gelen trafik kazasında ise sol tarafa dönen otomobile, kırmızı ışık yanmasına rağmen karşı yoldan gelen motosiklet çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüyor.

Şuhut kavşağından hızla geçen hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne çarpma anı da görüntülerde yer alıyor.

İlginç görüntülerin kaydedildiği bir başka kazada, Jandarma kavşağında yolun karşına geçmeye çalışan bir yaşlı, araçlara bir anda yeşil ışık yanmasıyla harekete geçen hafif ticari aracın önünde kalıyor. Yavaş bir şekilde aracın çarpması üzerine sırt üstü düşen yaya, hemen kalkıyor.

Afyonkarahisar'da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazalarının ise, aşırı hızdan meydana gelmesi dikkati çekiyor.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 09:42
  1. MOBESE
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