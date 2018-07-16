Trafik kazaları MOBESE kameralarına böyle yansıdı

Emniyet müdürlükleri tarafından paylaşılan kayıtlarda, farklı tarihlerde meydana gelen kazalarının dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmamasından kaynaklandığı görülüyor. Kayıtlara göre, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir kavşakta, mutfak tüpü taşıyan kamyonet ile tır çarpışıyor. Kaza sonrası araçta bulunan tüpler yola saçılıyor.

Aynı bulvardaki başka bir kavşakta da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, ışıkta bekleyen motosiklet ve otomobillere çarpıyor. Kazada, motosikletteki kişi yaralanıyor. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk 3 kişiye otomobil çarpıyor. Yayalar, çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde de yaya geçidinden geçtiği sırada minibüsün çarptığı öğrenci yola savrularak yaralanıyor. Osmaniye-Kadirli karayolunda ise dönüş yapmaya çalışan tır ile minibüs çarpışıyor.