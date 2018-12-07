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Trafik kazaları her yıl 1 milyon 350 bin can alıyor

DSÖ, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin insanın trafik kazalarında öldüğünü duyurdu- Buna göre trafik kazaları her 24 saniyede bir can alıyor

07 Aralık 2018 Cuma 17:43
Trafik kazaları her yıl 1 milyon 350 bin can alıyor

CENEVRE (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin insanın trafik kazalarında öldüğünü bildirdi.

DSÖ'nün Küresel Yol Güvenliği 2018 raporuna yayımlandı.

Rapora göre, 2016’da dünyada yaklaşık 1,35 milyon kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. Bu rakam, 24 saniyede bir kişinin ve günde yaklaşık 3 bin 700 kişinin trafik kazalarında öldüğüne tekabül ediyor.

2014 yılında yayımlanan rapora göre, yılda 1,25 milyon kişi trafik kazalarında yaşamını yitirirken, bu rakam günlük yaklaşık 3 bin 300 kişiye denk geliyordu.

Rapora göre, trafik kazaları sonucu ölenlerin yüzde 54'ünü yayalar, bisiklet sürücüleri, motosiklet sürücüleri ve yolculardan oluşuyor.

Trafik kazaları ilk defa 5-29 yaş grubundaki gençlerin bir numaralı ölüm nedeni olarak ilk sırada yer alırken, dünyadaki ölüm nedenleri arasında 8’inci sırada kalıyor.

Dünya genelinde her 100 bin kişinin 18,2’si trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bu oran Avrupa’da 9,3 olurken, Afrika’da 26’nın üzerinde bulunuyor. Türkiye'de ise bu oran 100 bin kişide 12,3 kişi.

Rapora göre, trafik kazalarında ölümlerin en az yaşandığını yer Avrupa, en fazla yaşandığı yer ise Afrika olurken, dünyadaki taşıtların yüzde 40'ının bulunduğu yüksek gelirli ülkelerdeki ölüm oranının sadece yüzde 7 olmasına dikkat çekildi.

Ayrıca, 2,3 milyar kişinin yaşadığı 45 ülkede alkollü araba kullanımı yasak ve 2,7 milyar kişinin yaşadığı 49 ülkede motosiklette kask giyme zorunluluğu bulunuyor ve 5,3 milyar insanın yaşadığı 105 ülkede ise kemer takma zorunluğu var. DSÖ'ye göre, bu önlemler trafik kazalarında ölenlerin sayısının düşmesi için önemli etkenler.

-"İnsansız taşıtlar kısa çözüm olmayacak"

DSÖ Yaralanma ve Şiddet Önleme Bölümü Direktörü Dr. Etienne Krug, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda, küçük çocuklarımızı ve yetişkinleri öldüren şey, trafik kazalarıdır." dedi.

Krug, 2015'ten bu yana 22 ülkenin trafik kazalarını engellemeye yönelik mevzuatlarını iyileştirmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için ülkelerin daha fazla siyasi irade ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Krug, "Yapmamız gerekenleri biliyoruz, mesele bu değil, sadece bunları icraata dökmemiz gerekiyor." dedi.

Krug, uluslararası otomobil fuarlarında yer almaya başlayan insansız taşıtların gelecekte trafik kazalarına çözüm getirip getirmeyeceği yönündeki bir soru üzerine, "Bu konudaki mevzuat düzenlemeleri henüz tamamlandı. Ama gerçekçi olursak gelecek 15-20 yılda trafik kazalarının önlenmesinde bunun bir çözüm olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Başka bir soru üzerine Krug, dünyada her yıl trafik kazalarında yaralanan kişilerin sayısını tam olarak bilmediklerini ama 20 ile 50 milyon arasında insanın yaralandığını tahmin ettiklerini kaydetti.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Direktörü Tedros Adhanom ise trafik kazalarında ölümlerin hareketlilik için “kabul edilemez bir bedel” olduğunu belirterek, “Hareketsizlik için bir mazeret yok. Bu çözümleri ile kanıtlanmış bir sorun. Bu rapor, hükümetlerin ve paydaşların bu tedbirleri uygulamak için çok daha fazla uğraşmaları yönünde bir çağrıdır.” ifadelerini kullandı.




Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:43
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