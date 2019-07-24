Trafik ışıklarında kontrollü sağa dönüş dönemi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından‘Kontrollü Sağa Dönüş’ projesi uygulamaya geçirildi.

Artan araç sayısının ve yol ağı kapasite yetersizliği yüzünden trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda kapasitenin verimli kullanılması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi ve yakıt tüketiminin azaltılması amaçlanan, kavşak geometrisinin müsaade ettiği ölçüde, sürücü ve yaya güvenliğini tehlikeye atmadan ‘Kontrollü Sağa Dönüş’ projesi uygulamaya geçirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Sakarya sınırları içerisinde muhtelif 25 sinyalize kavşakta ve son olarak Korucuk ile Şehir merkezini birbirine bağlayan Sabahattin Zaim Bulvarı üzerindeki sinyalize kavşakların tamamında proje faaliyete geçirildi. Önümüzdeki süreçlerde kavşaklarda yapılacak analizler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak Kontrollü Sağa Dönüş projesinin sayısı artırılabilir. Trafiğin en önemli iki unsuru olan sürücü ve yayalardan bu hususta trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerini ve kurallara uyarak yeni sisteme en kısa sürede adapte olmalarını temenni ediyoruz. Ek olarak şehrimizin trafiği için önem arz eden Akıllı Trafik Yönetim Sistemleri’nde fiziksel kurulumlar tamamlandı. Yazılım iyileştirmeleri yapılan sistem, kurban bayramından sonra devreye alınacaktır” denildi.